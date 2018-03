Seminario ad Aosta sui fondi sanitari integrativi



Il 23 marzo per discutere di sostenibilità del welfare pubblico e dei nuovi strumenti usati nel settore privato AOSTA. Venerdì prossimo a Palazzo regionale si svolgerà un seminario di approfondimento su "Fondi sanitari integrativi a carattere territoriale: quali spazi, ruolo e strategie". Durante la giornata saranno discussi, sotto vari punti di vista, i temi della sostenibilità dell'attuale modello di welfare pubblico e dell'inserimento nel tessuto regionale di strumenti nuovi, oggi già utilizzati dal settore privato, per intercettare le esigenze specifiche ed i bisogni degli utenti. «La cosiddetta sanità integrativa - è scritto nella presentazione dell'evento - potrebbe ricoprire un ruolo rilevante a supporto del sistema sanitario regionale rappresentando un fattore di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema complessivamente inteso e un ampliamento delle modalità di accesso alle prestazioni sanitarie. L'obiettivo del convegno è, in primo luogo, quello di coinvolgere le parti sociali e tutti gli attori ed i decisori a livello territoriale, sensibilizzarli sul tema, anche attraverso la conoscenza di esperienze di fondi sanitari integrativi a carattere territoriale attivati in realtà paragonabili alla nostra e, infine, avviare una riflessione per progettare un modello adeguato alla realtà regionale». Il seminario si terrà nella sala Maria Ida Viglino dalle ore 9 alle ore 13. redazione