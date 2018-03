Le mostre dell'assessorato alla cultura aperte anche a Pasqua e Pasquetta

Chiesa San Lorenzo



L'1 e 2 aprile prossimi, giorni di Pasqua e Pasquetta, le sedi espositive di Aosta dell’assessorato regionale alla cultura saranno aperte al pubblico.

In particolare saranno visitabili le mostre "A modo mio. Nespolo tra arte, cinema e teatro" in corso al Centro Saint-Bénin, aperta fino a domenica 8 aprile; la "Premiata Conceria Balla Carlo & Figlio. Un Album Photo et un Livre" all’Hôtel des États, aperta sino domenica 6 maggio; "Ernest Altés - sculptures" in corso alla Chiesa di San Lorenzo sino a domenica 13 maggio e "Un nouveau regard. L’art des pays francophones. Les sœurs Chevalme" ospitata fino al 15 aprile presso la sala espositiva di Finaosta.

redazione

29-03-2018