Al seminario di Aosta la festa per i 150 anni dell'Azione Cattolica

AOSTA. Domenica prossima, 8 aprile, al seminario di Aosta la diocesi festeggerà i 150 anni dell'Azione Cattolica Italiana. In programma ci sono una caccia al tesoro, visite agli stand che ripercorrono la storia dell'associazione, la visione di un video realizzato dall'AC nazionale e al pomeriggio, in Cattedrale, l'eucarestia con il vescovo mons. Lovignana.

Per spiegare lo spirito della giornata Chiara Frezet, vice presidente del settore adulti dell'Azione Cattolica, richiama le parole pronunciate un anno fa da papa Francesco: «Fare memoria di un lungo itinerario di vita aiuta a rendersi consapevoli di essere popolo che cammina prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a crescere umanamente e nella fede, condividendo la misericordia con cui il Signore ci accarezza. Vi incoraggio a continuare ad essere un popolo di discepoli-missionari che vivono e testimoniano la gioia di sapere che il Signore ci ama di un amore infinito, e che insieme a Lui amano profondamente la storia in cui abitiamo. […] Azione Cattolica, vivi all’altezza della tua storia».

«Con la festa che vivremo insieme il prossimo 8 aprile, vogliamo innanzitutto dare forma alla riconoscenza per una storia così lunga e ricca», dice Frezet. «Ci incontreremo quindi in primo luogo per fare memoria, per rivedere persone con cui abbiamo condiviso tratti più o meno lunghi di cammino, riguardando insieme con curiosità vecchie e meno vecchie immagini, oggetti e testimonianze che ci raccontano come la nostra Associazione si sia costantemente rinnovata».

redazione