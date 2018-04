A Courmayeur il Memorial in ricordo di "Spadino" Tinazzi

COURMAYEUR. Sarà celebrato a Courmayeur il prossimo 21 aprile il diciannovesimo Memorial Spadino, evento che ricorda Pierlucio "Spadino" Tinazzi, motociclista morto nel tragico incendio del 1999 nel tunnel del Monte Bianco mentre tentava di portare in salvo altre persone.

Il memorial «sarà l’occasione - sottoolinea il Coordinamento Italiano Motociclisti che lo organizza - per ricordare non solo il gesto di solidarietà legato ad un tragico avvenimento, ma anche tutti quei mtociclisti che hanno creduto in questo momento celebrativo».

Spadino era un addetto alla sorveglianza del tunnel. «Malgrado il soccorso non fosse nei suoi compiti - ricorda il Coordinamento -, siccome si trovava nel tunnel al momento dell'incendio, invece di girare la moto ed uscire dal tunnel (cosa che avrebbe potuto facilmente fare) volle portarsi nella zona dell'incendio e cercò di aiutare le persone che erano intrappolate». Riuscì a portare un automobilista in un rifugio di sicurezza, ma quando ne uscì la furia dell'incendio lo obbligò a rientrare. Fu poi ritrovato morto all'arrivo dai soccorritori e venne insignito della Medaglia d'Oro al Valore Civile alla memoria. Con lui nel rogo del tunnel morirono altre 38 persone.

Alla celebrazione saranno presenti anche la Fédération Française Motard en Colère, i Comuni di Courmayeur e Morgex e la società Geie che gestisce il traforo. Il programma prevede il ritrovo a Morgex alle 13.30, la partenza alla volta di Courmayeur alle 14.30 e alle 15 l'inizio della cerimonia.

C.R.