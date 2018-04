Quanto è difficile parlare in pubblico? Conferenza alla biblioteca di Gressan

GRESSAN. La biblioteca comunale di Gressan ospiterà il prossimo 20 aprile una conferenza sul tema: Quanto è difficile parlare in pubblico? Nel corso della serata il logopedista Fulvio Cavalet-Giorsa proporrà una serie di riflessioni partendo dai phonasci dell'antica Roma e passando per il noto film "Il discorso del Re" con Colin Firth e Geoffrey Rush.

Saper parlare in pubblico «non è solo questione di farsi sentire - si legge nella nota di presentazione della serata - un buon oratore riesce a farsi capire curando l'estetica del suo eloquio. L'organizzare ed il realizzare un discorso è assai impegnativo sia dal punto di vista mentale sia fisico, in quanto le paure che nascono nel momento in cui ci si espone in pubblico ( paura di non riuscire a dire ciò che si desidera, paura di essere giudicato negativamente per es.) si esprimono attraverso una tensione della muscolatura fono-articolatoria. Se poi una persona vive nel suo privato il disturbo delle balbuzie tutto diventa più complicato».

La conferenza inizierà alle ore 20.30.

