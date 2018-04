Il 20 aprile parte la nona edizione di Les Mots

AOSTA. Il 20 aprile inizierà la nona edizione di Les Mots, il Festival della parola in Valle d'Aosta che porta nel centro di Aosta incontri culturali, la grande libreria temporanea di piazza Chanoux ed un ricco programma articolato in un centinaio di eventi nell'arco di diciassette giorni.

Ad aprire il festival sarà Paolo Ruffini che, oltre a presentare il suo libro, dialogherà con il direttore artistico Arnaldo Colasanti sul tema conduttore di questa edizione: la lungimiranza. La programmazione del pomeriggio continuerà con il primo appuntamento degli Assaggi Culturali con Giacomo Sado, per proseguire con l'intervista alla cantautrice valdostana Mikol Frachey. Seguirà l'incontro con gli sportivi Francesca Canepa e Xavier Chevrier e si concluderà con il concerto di Mikol Frachey.

«Mai come quest'anno si è voluto puntare sullo sviluppo di discussioni e di riflessioni di ampio respiro che possano in qualche modo avere a che fare con il tema della lungimiranza - afferma l'assessore alla cultura Emily Rini presentando la manifestazione -. Mai come in questo momento, in cui i valori tradizionali sembrano essere entrati in crisi, la società ha necessità di riscoprire e di riconoscere esperienze virtuose nate dalla semplicità della quotidianità. Ce ne sono parecchie, solo che non fanno rumore. È dunque fondamentale parlarne, con lungimiranza, dato che questo valore morale altro non è che la strada maestra da seguire per un compiuto e forse nuovo sviluppo civile di una comunità».

Anche questa edizione di Les Mots proporrà grazie alla collaborazione con diversi partner incontri con gli autori, assaggi culturali con degustazioni di vini, iniziative pensate per le scuole, i bambini e le famiglie, concerti musicali, spettacoli teatrali e letture. Ci sarà anche la premiazione del Prix littéraire René Willien.

redazione

Il programma dettagliato delle iniziative è disponibile sul sito internet regione.vda.it.