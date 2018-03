Aperte le adesioni alla "Notte degli gnomi" per salvare i rospi



La Regione cerca volontari per aiutare gli anfibi nella migrazione verso le zone umide di nascita AOSTA. L'Amministrazione regionale sta raccogliendo le adesioni per la "Notte degli gnomi", l'iniziativa di salvataggio dei rospi che da ormai diversi anni viene organizzata in vista della primavera. Durante la prima notte di pioggia primaverile i rospi escono dalle loro tane invernali per fare ritorno nelle zone umide in cui sono nati. Lungo il loro tragitto devono attraversare alcune strade e il compito dei volontari è quello di aiutarli a raggiungere indenni la loro meta. Indicativamente i volontari entreranno in azione nelle prime settimane del mese in corso (non è possibile ovviamente prevedere la data esatta in cui ci saranno le condizioni ottimali per il "risveglio" dei rospi). Coloro che hanno dato la disponibilità devono essere disponibili a operare la sera, tra le ore 20 e le 23 circa, e saranno avvisati il giorno stesso della "notte degli gnomi". E' necessario indossare un giubbotto giallo riflettente ad alta visibilità e sono consigliati stivali, torcia eletrica, impermeabile, sacchetto in plastica e asciugamano. Possono aderire adulti e bambini (accompagnati da un adulto) contattando la Struttura flora, fauna, caccia e pesca. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'erpetologo Ronni Bessi (telefono 338 4530940). C.R.