Visite gratuite in Neurologia per la Settimana del cervello



Il 17 marzo all'ospedale Parini il reparto apre le porte agli utenti AOSTA. Il prossimo 17 marzo il reparto di Neurologia dell'ospedale regionale Parini di Aosta aprirà le porte degli ambulatori in occasione della "Settimana del Cervello". Dalle ore 10 alle ore 12 gli utenti affetti epilessia, cefalea, ictus, sclerosi multipla ed altre malattie degenerative avranno la possibilità di effettuare visite gratuite senza bisogno di prenotazione. Nel caso in cui il medico lo riterrà opportuno, il paziente verrà sottoposto, sempre gratuitamente, ad un ecodoppler carotideo. La "Settimana del Cervello" è una iniziativa coordinata dalla Dana Alliance for Brain a cui la Società italiana di neurologia ha aderito sin dal 2010. L'argomento scelto per questa edizione è "Non c'è muscolo senza cervello". E.G.