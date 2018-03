Mobilità sostenibile, approvato ddl sui contributi regionali



Previsti incentivi per l'acquisto di auto e bici elettriche e esenzione del bollo AOSTA. Il governo valdostano ha approvato oggi un nuovo disegno di legge per incentivare la mobilità sostenibile. Il testo, che deve passare ora al vaglio del consiglio regionale, sostituisce le attuali norme più generiche, l'ultima delle quali risalente al 2015, introducendo incentivi per incoraggiare i valdostani ad abbandonare i veicoli che utilizzano carburanti convenzionali preferendo a questi i mezzi elettrici. Il ddl introduce in particolare degli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o anche ibridi (incluse le biciclette a pedalata assistita) e per la trasformazione dei veicoli con motore a combustione interna ed estende la durata dell'esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli "green". Altri contributi sono previsti per la realizzazione di stazioni di ricarica domestiche e per il rinnovo del parco auto di proprietà degli enti pubblici. Le modalità di erogazione degli incentivi dovranno essere stabilite con una successiva delibera. Intanto oggi la II Commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere contrario sulla compatibilità finanziaria di una proposta di legge analoga a firma Alpe e CC-Mouv. redazione