Assistenza odontoiatrica in Valle d'Aosta, dal 1° maggio si cambia



Definite le prestazioni garantite dal sistema sanitario regionale. Particolare attenzione a bambini e categorie a basso reddito o con gravi malattie AOSTA. Anche la Valle d'Aosta ha definito le prestazioni di assistenza odontoiatrica garantite dal Servizio sanitario regionale a tutti i cittadini, agli assistiti con gravi patologie o a basso reddito ed ai minori di 14 anni. La delibera approvata dalla giunta regionale indica all'Azienda Usl di definire i differenti criteri organizzativi entro 180 giorni, ma non solo. Il provvedimento infatti si occupa anche dell'assistenza a carico del servizio sanitario per quel che riguarda la fornitura di protesi da parte dell'Azienda Usl in convenzione con laboratori odontotecnici esterni a partire dal 1° giugno 2018. In base alle nuove disposizioni, operative dal 1° maggio, a tutti i cittadini è garantito il trattamento delle urgenze, definizione che comprende infezioni acute, emorragie e dolore con accesso diretto dal pronto soccorso e con eventuale radiografia. Interventi come l'estrazione di un dente, la chiusura di una fistola, la ricostruzione del dente, la rimozione del tartaro sono garantiti ai bambini da 0 a 14 anni e ai soggetti che rientrano nelle categorie di vulnerabilità sanitaria (affetti cioè da gravi patologie) e sociale (vale a dire con Isee inferiore a 10.000 euro). Questi ultimi possono inoltre ottenere assistenza protesica con costi di produzione a carico dell'Azienda Usl e tutta una serie di altri trattamenti tra cui, solo per fare qualche esempio, ricostruzioni di protesi parziali, applicazione di protesi fisse provvisorie o definitive, trattamenti odontoiatrici con apparecchi mobili o fissi e riparazione degli apparecchi fissi e mobili. Per le prime visite inoltre non è necessario avere una prescrizione medica, ma serve la prenotazione tramite sportelli Cup. M.C.