Sanità, attiva la community online JLabVdA.it



Per i giovani residenti in Valle d'Aosta che lavorano o studiano nel campo sanitario e sociali AOSTA. E' attiva, all'indirizzo internet jlabvda.it, la community online pensata per i giovani valdostani che studiano o lavorano nelle discipline sanitarie, sociali e socio-assistenziali. L'iscrizione alla piattaforma consente di tenersi aggiornati su tirocini, stage, borse di studio e altre opportunità che provengono dalla Valle d'Aosta e da fuori regione e permette inoltre di conoscere buone prassi e di confrontare le proprie esperienze con gli altri embri iscritti e con le istituzioni regionali. JLabVda.it è rivolta in particolare ai giovani dai 18 ai 29 anni residenti in Valle d'Aosta e fa riferimento all'assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali. redazione