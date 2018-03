Corso base per l'abilitazione all'uso dei prodotti fitosanitari



Lo organizza l'assessorato regionale dell'agricoltura SAINT-CHRISTOPHE. L'assessorato regionale dell'agricoltura organizza un corso base gratuito di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Le lezioni avranno luogo il 26, 27 e 28 marzo presso il Dipartimento agricoltura, a Saint-Christophe, e sono rivolte agli occupati in aziende agricole e agroalimentari ed ai lavoratori autonomi che operano in campo agricolo (come consulenti nell'ambito della difesa fitosanitaria e titolari o dipendenti di ditte che gestiscono il verde) con sede legale in Valle d'Aosta. Per conseguire l'abilitazione è necessario superare l'esame di verifica conclusivo. Le iscrizioni vanno presentate in marca da bollo da 16 euro (più un'ulteriore marca da bollo, una fotografia formato tessera e la dichiarazione de minimis) presso l'assessorato entro il 22 marzo p.v., utilizzando apposito modulo disponibile sul sito della Regione nella sezione "Agricoltura". Il corso, ma senza test finale, è valido anche per il rinnovo e la preparazione di base per i consulenti nella difesa sanitaria.

redazione