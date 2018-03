Seminario all'ospedale Parini sui disturbi dell'ansia



Evento organizzato dall'Ausl della Valle d'Aosta per i dipendenti AOSTA. L'ospedale regionale Parini ospiterà domani mattina, 24 marzo, un seminario sui disturbi dell'ansia organizzato dagli psicologi della struttura di Psicologia. L'iniziativa è rivolta ai dipendenti dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta e «ha l'obiettivo - dice il direttore Alfredo Mattioni - di esaminare la tematica dell'ansia nella sua complessità, evidenziando come sia presente in modo pregnante nella pratica clinica. L'inquadramento teorico derivante dalla psicologia ci invita a collocare le persone che incontriamo nel loro contesto sociale e culturale, in un momento storico caratterizzato più che mai da insicurezza e precarietà, fattori questi che incrementano la dimensione ansiosa in ciascuno di noi». Il seminario si svolgerà nella sala riunioni, al quarto piano dell'ospedale, dalle ore 9.30 alle ore 13. redazione