Montagna sostenibile: al via sviluppo ricerca su medicina preventiva e di montagna



Aggiornata la Strategia di specializzazione approvata per la Valle d'Aosta nel 2014 AOSTA. Rendere la Valle d'Aosta un territorio all'avanguardia nella ricerca sanitaria e della medicina di montagna. E' l'obiettivo della nuova "Strategia di specializzazione intelligente", un programma approvato dalla Commissione europea che definisce specifici percorsi regionali di crescita sostenibile basati sull'innovazione e sulle peculiarità del territorio. La giunta regionale ieri ha approvato una integrazione alla Strategia varata nel 2014 e valida fino al 2020. «La Regione - è spiegato in un comunicato di piazza Deffeyes - ha deciso di sviluppare l'attività di ricerca nell'ambito della salute umana, in particolare delle tecnologie per la medicina preventiva e predittiva e per la medicina di montagna al fine di poter diventare un territorio all'avanguardia nel settore della ricerca sanitaria, nell'ambito della Montagna Sostenibile». C.R.