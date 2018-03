Diabete, dall'Usl dispositivi di monitoraggio gratuiti per i minori



Approvata una delibera per fornire gratuitamente sistemi di FGM AOSTA. I giovani pazienti valdostani diabetici riceveranno gratuitamente dall'Azienda Usl un sistema di monitoraggio per tenere sotto controllo i livelli di glucosio anche quando sono fuori casa. Con delibera approvata lo scorso lunedì dalla giunta regionale sono state definite in particolare le linee di indirizzo per fornire il dispositivo di automonitoraggio e le strisce di misurazione ai ragazzi dai 4 ai 17 anni. Il provvedimento riguarda il flash glucose monitoring (FMG), un sistema per i pazienti con diabete mellito di tipo 1. Sono una trentina i giovani potenzialmente interessati. Per circa la metà di loro attualmente del sistema si fa carico interamente la famiglia mentre alcuni utilizzano sistemi differenti. Presentando il provvedimento in conferenza stampa, l'assessore alla sanità Luigi Bertschy ha spiegato che «si tratta di una prima sperimentazione da qui a fine anno per valutare gli impatti organizzativi, gestionali e finanziari in vista di un'estensione anche agli adulti». Elena Giovinazzo