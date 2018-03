Sanità, autocertificazione per esenzione ticket da presentare dal 3 aprile

AOSTA. Dal 3 aprile i cittadini con l'esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito possono presentare l'autocertificazione all'Azienda Usl.

Coloro che ne hanno diritto - gli utenti con 65 anni o più e reddito lordo non superiore a 36.151,98 Euro - hanno ricevuto a domicilio la lettera contenente il modulo da compilare e presentare a mano all'ufficio Scelta e Revoca oppure inviare via fax con la copia di un documento di identità.

«Non si dovranno invece presentare agli sportelli “Scelta e Revoca” - spiega l'azienda sanitaria - gli utenti che non hanno ricevuto al proprio domicilio la lettera dell’Azienda USL, in quanto l’esenzione è stata rinnovata d’ufficio fino al 31.03.2019, e coloro che sono in possesso di invalidità civile, di servizio, di lavoro o di guerra, in quanto è già stata loro riconosciuta una esenzione totale dal pagamento dei ticket sanitari».

