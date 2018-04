Torgnon, dodici caprioli tornano in libertà

TORGNON. Dodici caprioli curati nel Centro Recupero Animali Selvatici di Quart sono stati liberati questa mattina a Torgnon. Gli agenti della Forestale li avevano recuperati da cuccioli alla fine della scorsa primavera e per tutta l'estate gli addetti del centro se ne sono presi cura utilizzando latte di capra per allattarli. A settembre è poi iniziato lo svezzamento con fogliame, erba e mangime complementare per farli crescere sani e forti e prepararli al loro ritorno in natura.

Per la liberazione dei dodici esempliari (metà femmine e metà maschi) erano presenti i bambini delle scuole di Torgnon e di Antey, Cervinia e Valtournenche. L'evento è stato per loro un momento educativo e didattico, un'occasione «per veicolare i valori di tutela del patrimonio faunistico - sottolinea l'assessorato regionale all'agricotlura - e far conoscere al tempo stesso il lavoro delle professionalità operanti sul territorio e presso il Centro Recupero Animali Selvatici».

La struttura di Quart è attiva dal 1995 e fino ad oggi si è occupata di 2.500 animali di varie specie, dagli ungulati ai rapaci.

E.G.