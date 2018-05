Dimostrazioni, test e attività per i bambini per la Giornata della Croce Rossa

AOSTA. Esercitazioni, iniziative per i più piccoli, attività di sensibilizzazione: accade tutto questo oggi ad Aosta per la Giornata Mondiale della Croce Rossa.

I volontari della Cri sono presenti da questa mattina nel centro città, in piazza Chanoux, per incontrare i valdostani grandi e piccini. E' l'occasione per controllare il proprio stato di salute grazie ad alcuni test, avvicinarsi alle attività della Cri, assistere a dimostrazioni sulle manovre salvavita e partecipare ad attività di sensibilizzazione sul consumo di alcolici e stupefacenti prima di mettersi alla guida. Per bambini e ragazzi anche sono previste di attività di sicurezza stradale e momenti di intrattenimento. In chiusura di giornata, tra le 17.30 e le 18, si potrà anche assistere a simulazioni di soccorso.

La Giornata mondiale Cri sarà celebrata anche domani. Il Comitato di Saint-Vincent ha infatti programmato per il 13 maggio una serie di attività in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a partire dalle ore 9 e finalizzate anche in questo caso all'educazione stradale, al controllo della salute, all'insegnamento delle attività di soccorso.

E.G.