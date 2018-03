Arianna Fontana in classe con gli studenti di Courmayeur



La campionessa olimpica ha incontrato i bambini delle scuole COURMAYEUR. Una "lezione" tutta particolare ha catturato l'attenzione dei bambini delle scuole elementari di Courmayeur lunedì scorso. In cattedra, per così dire, c'era infatti la campionessa Arianna Fontana, fresca vincitrice di un oro, un argento e un bronzo alle olimpiadi di Corea. Fontana, accompagnata dal sindaco Stefano Miserocchi, ha incontrato i piccoli studenti nell'auditorium della scuole rispondendo alle loro domande e raccontando aneddoti del suo inizio di carriera. Nei prossimi giorni, il 9 e 10 marzo, al Courmayeur Mountain Sport Center si svolgeranno i Campionati italiani assoluti di pattinaggi di velocità che vedranno sfidarsi i migliori azzurri. Ci saranno anche Cynthia Mascitto (dello Skating Club Courmayeur), Yuri Confortola, Cecilia Maffei, Andrea Cassinelli, Lucia Peretti, Tommaso Dotti e Martina Valcepina. redazione