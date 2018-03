NeveUisp a La Thuile: nel week end il campionato nazionale di sci alpino



Oggi il convegno Sport e Turismo a La Thuile - 70 anni di sci e non solo LA THIULE. Tre anni dopo l'ultima volta, NeveUisp è tornato a fare tappa in Valle d'Aosta. La manifestazione nazionale proseguirà fino all'11 marzo a La Thuile e questa sera alle ore 18.30, all'hotel Planibel, in programma c'è il convegno "Sport e Turismo a La Thuile - 70 anni di sci e non solo", a cui farà seguito la tradizionale Cena di Gala. Nel weekend si svolgerà il 59° Campionato Nazionale Uisp di Sci alpino. «La manifestazione - spiegano gli organizzatori - coinvolge anche quest'anno famiglie e giovani di diversa estrazione sociale che partecipano non solo per sciare ma soprattutto per stare insieme e scoprire storie e luoghi nuovi da proporre ai propri amici fruendo dei paesaggi, della cultura e della gastronomia delle regioni ospitanti, in questo caso la Valle d'Aosta». Anche quest'anno l'evento coincide con il corso nazionale di formazione e aggiornamento sullo sport quale diritto all'educazione e alla salute che coinvolge una cinquantina di docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Stanno inoltre proseguendo ogni giorno i corsi di sci alpino, snowboard, fondo e slittino che si avvalgono della presenza di Maestri di sci e istruttori valdostani e di OSV UISP (Operatori Sportivi Volontari), redazione