Il Tour du Rutor 2018 in diretta streaming su Aostaoggi

4 milioni per i mutui prima casa e centri storici e 2,2 milioni per il Programma di sviluppo rurale AOSTA. E' stato concesso un contributo al comitato Valle d'Aosta dell'associazione nazionale partigiani d'Italia, come concorso all'organizzazione della manifestazione Due giornate per non dimenticare, che si articola in due appuntamenti: il primo previsto il 23 agosto a Cogne e il secondo in calendario il 6 settembre ad Aosta.