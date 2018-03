Trail: ultimi giorni per le iscrizioni al Vertical Fénis



Il 28 aprile la prima tappa del Défi Vertical 2018 FENIS. Ultimi giorni di tempo per iscriversi al Vertical di Fénis, prima gara della stagione del Défi Vertical 2018. Il Memorial Beppe Brunier si disputerà il 28 aprile: il K1 e il K1.5 partiranno dall'area verde di Tsanté de Bouva e dopo poche centinaia di metri ci sarà subito il suggestivo passaggio davanti all'imponente castello. La prova più corta avrà uno sviluppo di 5,3 chilometri (1.000 D+) e arriverà fino ai 1.567 metri di Località Les Druges, mentre la più lunga misurerà 7,4 chilometri (1.500 D+) e raggiungerà i 1.961 metri di Bren. «I pettorali stanno andando a ruba - commentano gli organizzatori del Tour Trail Valle d'Aosta - e dei 400 disponibili ne rimangono poco meno di una cinquantina. Partecipare a una delle due prove in calendario costa 30 euro, quota che include tutti i servizi accessori e un pacco gara davvero esclusivo: gli atleti che si iscriveranno entro il 9 aprile potranno ritirare un bellissimo Gilet Crazy Idea che celebrerà la terza edizione del Vertical di Fénis». Per i più piccoli c'è il Mini Trail, prova non competitiva di 8 chilometri con dislivello positivo di circa 300 metri. Le iscrizioni sono aperte fino il 31 marzo. redazione