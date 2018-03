Tour du Rutor 2018: la gara in diretta streaming



Oggi alle ore 17 la presentazione; dal 23 al 25 marzo collegamento live in quota e processo alla tappa AOSTA. Il conto alla rovescia per l'edizione del 2018 del Tour du Rutor è agli sgoccioli: domani, 23 marzo, più di 700 scialpinisti saranno al via della gara in quota tra Arvier e la Valgrisenche. Per tre giorni i concorrenti - 300 squadre maschili, 22 femminili e una trentina di giovanili - si sfideranno affrontando uno spettacolare e duro percorso di 75 chilometri diviso in tre tappe. La gara sarà presentata in diretta streaming da Silvano Gadin oggi pomeriggio dalle ore 17 su Aostaoggi.tv in collaborazione con Invda.tv. Gli appuntamenti live non si fermano qui: nei tre giorni di gara, quindi fino al 25 marzo, seguiremo l'andamento della competizione con collegamenti in quota dalle ore 8.30. Al pomeriggio, sempre dalle ore 17, Gadin terrà il processo alla tappa con approfondimenti e commenti su quanto accaduto durante la giornata. redazione