Tour du Rutor, processo alla seconda tappa in diretta streaming

AOSTA. Una tappa estremamente tecnica ha atteso questa mattina i concorrenti del 19° Tour du Rutor. Lo staff dello Sci Club Corrado Gex ha predisposto un tracciato di 1989m di dislivello positivo con tre salite e altrettanti tratti a piedi da affrontare con sci nello zaino. Quota massima raggiunta punta Feleumaz a 3102 mslm.

Gara vera, in vero "TdR Style" anche per le categorie giovanili. Gli junior si sono misurati su un percorso da 1260m di dislivello positivo, mentre i cadetti avevano da affrontare 1035m di salita prima di tagliare l'agognato traguardo di Valgrisenche.

Come nella tappa d'esordio, gli alpini Michele Boscacci e Davide Magnini impongono la legge dei più forti con una cavalcata trionfale dal primo all'ultimo metro e un crono finale di 1h55'29". Seconda piazza per i loro compagni di scuderia Matteo Eydallin – Nadir Maguet (1h56’55”); completano il podio di giornata i francesi Xavier Gachet – William Bon Mardion (1h59’09”). Nella top five anche Jakob Hermann – Filippo Barazzuol e Alexis Sevennec – Remy Bonnet.

Classifica alla mano, contando i distacchi accumulati nelle prime due tappe, Boscacci e Magnini vantano 3’11” di vantaggio sulla seconda coppia Eydallin – Maguet e 5’17” sulla compagine francese Bon Mardion – Gachet.

Stesso copione anche al femminile con Axelle Mollaret – Jennifer Fiechter ancora prime in 2h27’44”. Seconde e terze, come nella tappa d’esordio Alba De Silvestro – Katia Tomatis (2h31’13”) e Lorna Bonnel – Séverine Pont Combe (2h37’12”). Per il due franco svizzero il vantaggio sulle italiane è ora di 4’32”. Salvo sorprese il successo finale è ormai in cassaforte.

Per analizzare meglio questa seconda giornata di gara, alle ore 17 live c'è il processo alla tappa con Silvano Gadin.

Domani terzo e ultimo giorno di gara e ancora due appuntamenti in diretta streaming: il primo in quota al mattino e il secondo dalle ore 14.30 per le conclusioni e le premiazioni.

