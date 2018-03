if ('undefined' != typeof jQuery) document._artxJQueryBackup = jQuery; jQuery.noConflict(); if (document._artxJQueryBackup) jQuery = document._artxJQueryBackup; .topnews { padding-right:35px } .art-sidebar1 { width:280px!important; } .art-post{ padding-right:25px } #socialbut{ clear:none; } .img-fulltext-left { margin-right: 20px; } (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-3803877166945295", enable_page_level_ads: true }); .social-links { margin: 0; overflow: hidden; padding: 3px 0 0; } .social-links li { float: left; line-height: 0; list-style-type: none; margin: 0 4px 4px 0; } .icons-32 li { margin: 0 4px 4px 0; } .social-links li:last-child { margin-right: 0; } .social-links li a { background: none repeat scroll 0 center rgba(0, 0, 0, 0); display: inline-block; } .social-links li a.icon16 { height: 16px; width: 16px; } .social-links li a.icon32 { height: 32px; width: 32px; } .social-links img { border: 0 none; margin: 0; padding: 0; } .social-links a:hover { margin-top: -3px; padding-bottom: 3px; transition: margin 0.2s ease 0s, padding 0.2s ease 0s; } #art-toolbar2 { margin-right:20px } HomeCronacaPoliticaEconomiaAostaDai ComuniAttualitàSanità e ambienteSportEventiPubblicitàRubricheLa Salute su Aostaoggi.itI sondaggi dell'appLe favole di Aostaoggi.it+ ElezioniCameraSenato (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tour du Rutor, è il giorno del gran finale. Diretta dalle ore 9Pubblicato: Domenica, 25 Marzo 2018 08:00 La 19esima edizione si chiude oggi con l'ultima delle tre tappe .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; height: auto; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } AOSTA. La diciannovesima edizione del Tour du Rutor Extrême è arrivata al gran finale. Oggi l'ultima delle tre tappe che rappresenta anche un ritorno alle origini della competizione, quando tutto si svolgeva in un unico giorno. La partenza è a Planaval, quota 1.554 metri, poi in salita fino al ghiacciaio dello Château Blanc, 2.650 metri, dove saranno posizionate le telecamere per seguire l'andamento della gara in live dalle ore 9. Il tracciato continua con un'altra impegnativa ascesa sino a Punta Flambeau, 3.320, e l'ultima fatica è fino la cima del monte Château Blanc (3.422 mt) che conduce alla lunghissima discesa di rientro a Planaval. In tutto 2.294 metri di dislivello. Appuntamento live dunque alle ore 9 e poi alle 14.30 per le premiazioni e per il bilancio di questo 19° TdR. redazione (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));{lang: 'it-IT'}Categoria: Sport Tour du Rutor, è il giorno del gran finale. Diretta dalle ore 9 La 19esima edizione si chiude oggi con l'ultima delle tre tappe {source}

La partenza è a Planaval, quota 1.554 metri, poi in salita fino al ghiacciaio dello Château Blanc, 2.650 metri, dove saranno posizionate le telecamere per seguire l'andamento della gara in live dalle ore 9. Il tracciato continua con un'altra impegnativa ascesa sino a Punta Flambeau, 3.320, e l'ultima fatica è fino la cima del monte Château Blanc (3.422 mt) che conduce alla lunghissima discesa di rientro a Planaval. In tutto 2.294 metri di dislivello.

Appuntamento live dunque alle ore 9 e poi alle 14.30 per le premiazioni e per il bilancio di questo 19° TdR.

