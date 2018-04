Skyrunning, aperte le iscrizioni alla Aosta - Becca di Nona 2018

AOSTA. Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2018 dell'Aosta - Becca di Nona. La gara biennale di skyrunning di sola salita, dal centro di Aosta alla vetta della montagna che domina il capoluogo valdostano, è in programma il prossimo 15 luglio.

La competizione in realtà racchiude quattro eventi: la Aosta - Becca di Nona, un percorso di 13 chilometri e 2.500 metri di dislivello positivo; la Aosta - Comboé e la camminata enogastronomica La Montée des Gourmands, lunghe 9 chilometri e con un dislivello positivo di "soli" 1.500 metri, e infine la MiniBecca per bambini il 14 luglio.

«Abbiamo l’obbietto di arrivare a 1001 pettorali», annuncia Laurent Chuc vicesindaco di Charvensod coorganizzatore dell’evento con il Comitato Becca di Nona 3142. «Seicento sono a disposizione per l’Aosta - Becca di Nona, duecento per l’Aosta – Comboè e duecento per La Montèe des Gourmands, ai quali saranno aggiunti quelli del sabato per la MiniBecca. E’ un obbiettivo ambizioso, sarebbe un record per una gara di sola salita che si corre su sentieri di montagna, un obbiettivo per cui lavoriamo da tempo. Un modo per fare un ulteriore passo in avanti dopo la rinascita di questa gara nel 2016».

redazione