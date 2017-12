Incendio in falegnameria di Charvensod, Procura chiede l'archiviazione



Stessa richiesta per un altro incendio notturno a Pontey AOSTA. Il pm di Aosta Carlo Introvigne ha chiesto l'archiviazione di due fascicoli per due distinti incendi divampati il 16 settembre scorso a Charvensod e l'8 ottobre scorso a Pontey, in entrambi i casi di notte. Nel primo caso le fiamme hanno interessato la falegnameria di Pont Suaz di Diego Bollon provocando ingenti danni. Le indagini sul rogo, doloso, non hanno fatto emergere indizi di particolare rilevanza o che potessero indirizzare gli inquirenti verso una pista o un'altra. L'ipotesi di un gesto di natura estorsiva si scontra inoltre con le dichiarazioni del titolare dell'attività che ha riferito di non avere nemici. Il secondo incendio ha coinvolto un'automobile parcheggiata all'esterno di una struttura ricettiva di Pontey. redazione