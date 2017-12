40enne denunciato dopo lite con accoltellamento ad Aosta



Due persone ferite in modo non grave AOSTA. Un camionista di 40 anni, C.A.S., è stato denunciato per lesioni aggravate per una lite con accoltellamento avvenuta la notte della vigilia di Natale. L'uomo, un cittadino rumeno, è stato identificato e fermato in via Chambery, ad Aosta, dai carabinieri intervenuti insieme alla polizia per una rissa scoppiata tra un gruppo di amici e uno sconosciuto in bicicletta armato di un coltello "a farfalla". Quest'ultimo è accusato di aver ferito due ragazzi in modo non grave (la prognosi è di 20 giorni). Sulle cause della lite sono in corso le indagini. M.C.