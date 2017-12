Ubriaco sbanda in statale: fermato dalla polizia locale a Sarre



La sera di Natale - VIDEO AOSTA. Le forze dell'ordine sono state impegnate in questi ultimi giorni nel lavoro di prevenzione dei reati e per garantire la sicurezza sulle strade della Valle d'Aosta. Tra le persone incappate in questa attività c'è anche un automobilista che la sera di Natale è stato notato percorrere la strada statale 26 all'altezza di Sarre sbandando vistosamente. L'uomo è stato intercettato e fermato dalla polizia locale. Barcollando sotto l'influenza di qualche bicchierino di troppo, l'automobilista ha atteso l'arrivo della polizia per i controlli del caso e, successivamente, l'arrivo di un conoscente venuto a recuperarlo. La vettura che conduceva è stata infatti portata via dal carro attrezzi. redazione