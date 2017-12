Incidente frontale a Donnas, ferite tre persone



In rianimazione una donna di 61 anni DONNAS. E' stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Aosta una delle tre persone ferite nell'incidente frontale tra due vetture avvenuto questa mattina a Donnas. Si tratta di una donna di 61 anni residente a Pont-Saint-Martin che si trovava alla guida di una delle auto coinvolte e che potrebbe aver subito un malore. Nell'impatto è rimasta ferita anche un uomo di 72 e una donna di 67 anni. L'uomo è stato ricoverato in chirurgia toracica con traumi e la donna in chirurgia d'urgenza per contusioni giudicate guaribili in 7 giorni. redazione