Si perdono durante fuoripista a Courmayeur: recuperati dall'elisoccorso



I cinque sciatori polacchi stanno bene COURMAYEUR. Cinque sciatori polacchi sono stati recuperati oggi pomeriggio a Courmayeur dopo essersi persi nella Val Veny. Il gruppo si è trovato in difficoltà dopo aver lasciato la pista battuta per avventurarsi in fuoripista, al momento di affrontare alcuni canaloni. Soltanto due sono riusciti a raggiungere il fondovalle, senza però sapere come fare a rientrare, mentre gli altri sono stati bloccati da alcuni tratti di discesa impegnativi e ghiacciati. La protezione civile è intervenuta con l'elicottero per recuperarli e riportarli a Courmayeur sani e salvi. M.C.