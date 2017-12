Incidente sulla strada per Pila: automobilista denunciata



Positivi i test sul consumo di alcolici effettuati in ospedale dopo il frontale AOSTA. E' stata denunciata dalla polizia per guida in stato di ebbrezza l'automobilista di Gressan coinvolta in un incidente lo scorso 6 dicembre lungo la strada per Pila. Secondo la ricostruzione della polizia la donna ha invaso la corsia di marcia opposta andando a scontrarsi frontalmente con la vettura proveniente dal senso di marcia opposto. Ferita in modo lieve, subito dopo lo scontro era stata portata in ospedale per essere curata e sottoposta agli esami su alcol e droghe. Ieri sono arrivati i risultati dei test che hanno evidenziato la positività all'etanolo con un tasso di 3,46 g/l. Subito è scattata la denuncia. M.C.