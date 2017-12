35enne arrestato al Traforo del Monte Bianco



Deve scontare oltre 9 mesi di reclusione per cumulo di pene COURMAYEUR. Un trentacinquenne Italiano è stato arrestato ieri al traforo del Monte Bianco mentre dalla Francia stava tornando in Italia a bordo di un'auto guidata da un Francese. Nei confronti dell'uomo pendeva un decreto di sospensione di un ordine di esecuzione del Tribunale di Milano e contestuale ordine di carcerazione per espiare 9 mesi e 27 giorni di reclusione e 1.590 euro di multa per cumulo di pene per vari reati, risalenti al periodo 2013-2014, tra cui furto, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato quindi arrestato e traferito in carcere a Brissogne. redazione