Incidente tra pullman e minibus in autostrada: muore 19enne



Lo scontro nella notte all'altezza di Châtillon. Feriti altri sei giovani AOSTA. Una ragazza di diciannove anni è morta in uno scontro tra un pullman e un minibus avvenuto la notte di Capodanno sull'autostrada A5. L'incidente si è verificato all'altezza di Châtillon poco prima della mezzanotte e i due mezzi procedevano in direzione Aosta. La ragazza, residente nel Milanese, era un'occupante del minibus così come tutte le altre sei persone ferite, quattro giovani di 17 anni e due coetanee della vittima, anche loro della cintura del capoluogo lombardo. I feriti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Parini. Il conducente del minibus non ha avuto bisogno di soccorso così come nessuno degli occupanti del pullman. La dinamica dello scontro è in fase di valutazione. Sul posto polizia, 118 e vigiil del fuoco. M.C.