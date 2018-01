Incidente mortale in A5, perizia pronta tra 40 giorni



Dovrà far luce sulle cause dello scontro tra il minibus e il pullman che ha provocato la morte di Federica Banfi AOSTA. Tra quaranta giorni al massimo sarà pronta la perizia sull'incidente mortale avvenuto la notte di Capodanno sulla A5 in cui è morta una ragazza di Legnano, Federica Banfi. Il pm Introvigne, a cui è affidata l'indagine sotto l'egida del procuratore capo Paolo Fortuna, ha affidato al geometra Luigi Bracci l'incarico di accertare le cause dello scontro tra il minibus e il pullman su cui viaggiavano la vittima e suoi compagni di oratorio, sette dei quali rimasti feriti. In particolare c'è il forte sospetto che uno dei due mezzi abbia carambolato a causa della presenza di lastre di ghiaccio sull'asfalto e in questo caso potrebbe essere tirata in causa la società Sav che gestisce quel tratto di autostrada ed eventuali altre persone. Secondo la prima ricostruzione entrambi gli autisti procedevano a velocità moderata e i test sull'assunzione di alcolici hanno dato esito negativo. M.C.