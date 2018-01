Spese gruppi consiliari, Empereur condannato a risarcire 30mila euro



L'ex capogruppo Uv dovrà risarcire spese per regali natalizi e uscite non giustificate AOSTA. Diego Empereur è stato condannato dalla Corte dei conti della Valle d'Aosta a risarcire 30.000 euro nell'ambito del procedimento sui rimborsi delle spese dei gruppi consiliari regionali. In qualità di ex capogruppo dell'Union Valdôtaine, Empereur è stato chiamato a rispondere di spese effettuate tra il 2008 e il 2013 tra cui 16.782 euro senza "alcuna documentazione", quasi 9mila euro di "auguri o regali natalizi verso destinatari indeterminati". La procura contabile aveva chiesto un risarcimento ben più alto, di 657mila euro, che teneva conto anche di 582mila euro di contributi a favore della società editrice del giornale di partito "Le peuple valdôtain". redazione