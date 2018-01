Valdostano e torinese in ospedale dopo un frontale a Issime



Nell'incidente coinvolta anche una terza persona ISSIME. Tre persone sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale fra due automobili avvenuto intorno alle 19 di ieri, giovedì, a Issime. A bordo di un veicolo c'erano due anziani valdostani, una donna di 83 anni poi dimessa dal pronto soccorso e un uomo di 84 anni che invece è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata per diversi traumi. La conducente del secondo veicolo, una torinese di 44 anni, è stata ricoverata in ortopedia e traumatologia: se la caverà in 30 giorni secondo la prognosi dei dottori. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità. redazione