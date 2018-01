Aostano trovato morto in casa, si sospetta overdose



Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte AOSTA. Un aostano di 37 anni, Massimo Zavaglia, è stato trovato morto lo scorso giovedì sera in un'abitazione di via Chavanne, nel capoluogo. Nell'appartamento, in cui vive un parente dell'uomo, sono state trovate delle siringhe e una sostanza che potrebbe essere droga ed anche per questi particolari gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia stato provocato da un'overdose di eroina. Sul decesso indagano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Aosta. Il pm Ceccanti ha disposto l'autopsia per avere conferme sulla sospetta causa di morte. Marco Camilli