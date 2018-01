Minorenne fermato con marijuana e coltelli nello zaino



Durante un controllo della polizia alla stazione ferroviaria di Aosta AOSTA. Fermato dalla polizia per un controllo, gli agenti lo trovano in possesso di tre coltelli e marijuana. E' accaduto nel fine settimana alla stazione ferroviaria di Aosta ad un giovanissimo residente nella Plaine, ancora minorenne, che è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere. Il controllo è scattato durante una normale attività sul territorio. Gli agenti hanno notato un ragazzo e il denunciato che si comportavano in modo sospetto e quest'ultimo, sapendo di essere stato notato, ha provato ad allontanarsi ma è stato prontalmente bloccato dagli agenti. I coltelli e la droga, contenuta in un barattolo in plastica, erano nello zaino del ragazzo. Oltre alla denuncia al giovane è contestata la violazione amministrativa per possesso di stupefacenti. M.C.