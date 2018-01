Nigeriano con passaporto falso arrestato al Monte Bianco



Il richiedente asilo sarà processato per direttissima AOSTA. Un ventiseienne nigeriano con documenti falsi è stato arrestato dagli agenti della polizia di frontiera al Traforo del Monte Bianco. Il giovane è stato controllato mentre viaggiava su un bus diretto in Francia e ha esibito un passaporto irregolare. L'uomo, già richiedente asilo politico, è stato arrestato e trattenuto presso gli uffici di Polizia in attesa del processo per direttissima. redazione