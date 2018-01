Turista ferita a Cervinia: la macchina dei soccorsi si rimette in moto



La località è ancora isolata per il pericolo valanghe VALTOURNENCHE. Macchine del soccorso ancora in azione ieri sera verso le ore 23 a Cervinia - località isolata per il pericolo di valanghe che incombe sulla strada di collegamento con la Valtournenche - per aiutare un'anziana ferita. La donna, una turista di Firenze di 79 anni, si è infortunata cadendo dalle scale. Come accaduto per il turista infartuato del giorno prima, la donna è stata visitata sul posto da un medico, quello del centro traumatologico, e poi affidata ai volontari del soccorso che sono stati "scortati" dalle guide del Soccorso alpino fino all'appuntamento a Valtournenche con l'ambulanza del 118. La donna è stata poi trasferita all'ospedale Parini di Aosta per le cure del caso. E.G.