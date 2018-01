Aosta, resti umani trovati nel poligono di tiro di Saumont



Le ossa trovate nella vegetazione. Indagini in corso dei carabinieri AOSTA. Misterioso ritrovamento ieri nella zona del poligono di regione Saumont, ad Aosta. Nell'area di addestramento dei militari ieri verso mezzogiorno alcuni alpini hanno scoperto dei resti umani. Semi nascosti nella vegetazione c'erano un cranio e alcune ossa, tra cui un femore, e alcune parti di tessuto. Per ora non ci sono ancora certezze su sesso ed età del morto. Il medico legale ha iniziato gli accertamenti per datare i resti (non sarebbero recenti) e dare un'identità al corpo e fornire altre informazioni utili ai carabinieri del Reparto operativo di Aosta che si occupano delle indagini. M.C.