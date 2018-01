Freerider estratto da un crepaccio in Valgrisenche



Salvato un francese mentre faceva eliski con alcuni compagni AOSTA. Un freerider francese è stato recuperato questa mattina dal Soccorso alpino valdostano dopo essere caduto in un crepaccio nella zona del ghiacciaio Giasson, a 2.900 metri di quota in Valgrisenche. Lo sciatore è precipitato per circa cinque metri durante una sessione di eliski insieme ad alcuni compagni di avventura che lo hanno visto cadere nel crepaccio e hanno avvertito i soccorsi. Per recuperarlo il Sav è intervenuto con l'elicottero della protezione civile. Le sue condizioni sono apparse tutto sommato buone. M.C.