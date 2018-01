Aosta, corpo senza vita trovato in abitazione



La vittima è un aostano di 47 anni

AOSTA. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione di Aosta. Il rinvenimento è avvenuto in viale Monte Bianco, nel quartiere Cogne. La vittima è Moreno Rigo, di 47 anni. L'uomo non aveva dato più sue notizie da alcuni giorni. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti. Sul posto il pm Ceccanti e la polizia per i rilievi del caso. Nell'abitazione era presente anche un cane che è stato fatto uscire e rinfocillato. Marco Camilli