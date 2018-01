Incidente in motoslitta, valdostano recuperato con l'elicottero



Ne avrà per 30 giorni per un trauma alla gamba OLLOMONT. Brutta avventura per un valdostano che a Ollomont oggi pomeriggio è rimasto coinvolto di un incidente con la motoslitta. L'uomo, di 43 anni, è stato recuperato dai soccorritori giunti sul luogo dell'incidente in elicottero e trasportato ad Aosta. E' stato ricoverato nel reparto di Ortopedia e traumatologia dell'ospedale con un prognosi di 30 giorni per un trauma ad una gamba.