Due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza

Durante i controlli della polizia ad Aosta e in bassa Valle AOSTA. Due automobilisti sono stati denunciati la scorsa settimana dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Sono un 46enne eporediese sopreso al volante con un tasso alcolemico di 2,09 g/l e un valdostano di 41 anni di Arnad con un tasso di 1.26 g/l. Ad entrambi è stata ritirata la patente. I due sono stati controllati nell'ambito degli speciali servizi di pattuglia e di prevenzione svolti dalla questura e dalle diverse specialità della polizia ad Aosta e in bassa Valle. Nel complesso sono state identificate 139 persone e controllati 481 veicoli, 411 dei quali con il sistema "Mercurio", e due esercizi pubblici di accoglienza turistica. redazione