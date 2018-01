Soffiate su controlli sanitari dell'usl: in due a processo ad Aosta



Sotto accusa un ispettore e il titolare di un market AOSTA. Un dipendente dell'Usl valdostana, Luigi Pignatelli, 46 anni, e l'ex titolare del Carrefour Express di Brusson, Armando Berardi, 57, sono imputati in un processo ad Aosta per rivelazione e utilizzo di segreti d'ufficio. Le accuse riguardano i controlli sanitari effettuati dall'Ausl. Secondo l'ipotesi degli inquirenti Pignatelli, all'epoca dei fatti ispettore sanitario, avvertì in anticipo Berardi dell'arrivo dei controlli nel punto vendita. Berardi è anche accusato di reati alimentari come la detenzione di prodotti scaduti. L'udienza con rito abbreviato è stata aggiornata dal gup al 6 febbraio. redazione