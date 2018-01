Controlli della polizia ad Aosta e in bassa Valle



Identificate 150 persone e controllato un locale notturno AOSTA. Durante la settimana che si sta per concludere la polizia di Aosta ha effettuato numerosi servizi di vigilanza e prevenzione nel capoluogo e nella Bassa Valle, a potenziamento delle ordinarie misure di controllo del territorio. Grazie ai posti di controllo straordinario ad Aosta e a Châtillon, Saint-Vincent, Pont-Saint-Martin e Verrès sono state identificate 150 persone, di cui 33 straniere e 35 con precedenti penali, e verificato la regolarità di 70 veicoli. Il bilancio dell'attività è completato dai controlli in un locale notturno e dalle tre sanzioni elevate per contravvenzioni al Codice della Strada. redazione