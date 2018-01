Due arresti al Monte Bianco per documenti falsi



In manette una nigeriana e un bengalese controllati al traforo

COURMAYEUR. Un uomo di 32 anni e una giovane di 21 sono finiti in manette lo scorso sabato per possesso di documenti falsi. Originario del Bangladesh lui e nigeriana lei, sono stati controllati dagli agenti della polizia di frontiera al Traforo del Monte Bianco mentre uscivano dall'Italia viaggiando su un bus di linea e trovati in possesso di documenti falsi. Arrestati, oggi saranno processati per direttissima.



M.C.