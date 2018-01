A Pila valanga travolge sciatore: salvo



Il distacco è avvenuto nella zona del Couis AOSTA. Intervento dell'elisoccorso questa mattina a Pila per una valanga caduta nella zona del Couis. Dalle ricerche effettuate è emerso che un solo sciatore è stato coinvolto. L'uomo è stato estratto e recuperato in buone condizioni di salute tanto che non è stato necessario alcun intervento di tipo sanitario. Le operazioni di bonifica sono state portate a termine e non sono state segnalate altre persone coinvolte. M.C.